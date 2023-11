Brigitte Macron flet “pa dorashka”, tregon pse priti 10 vjet për t’u martuar me Emmanuelin: Ai ra në dashuri me mua kur ishte 15 vjeç

Një intervistë “pa dorashka” është dhënë për revistën Paris Match nga Zonja e Parë e Francës, Brigitte Macron, e cila foli për dyshimet që kishte për zyrtarizimin e lidhjes së saj me Emmanuelin, 25 vjet më të ri, dhe arsyet që më në fund e shtynë atë të bënte hapin e madh.

Në një rrëfim të rrallë personal, 70-vjeçarja shpjegoi se e shtyu martesën me Macron për gati një dekadë sepse kishte frikë se kjo do të shkatërronte jetën e fëmijëve të saj, të cilët janë rreth të njëjtës moshë me të dashurin e saj tani 45-vjeçar.

Macron ishte 15 vjeç kur ra në dashuri me Brigitte, e cila tashmë ishte e martuar.

Gruaja atëherë 40-vjeçare jepte mësime për dramë në shkollën katolike ku frekuentonte adoleshenti në Amiens, Franca veriore dhe vajza e saj ishte shoqe klase e Macron.

“Romanca” e nisur mes tyre bëri skandal në provincë. Si rezultat, prindërit e Emmanuel Macron e dërguan atë në Paris për të ndjekur një shkollë tjetër, por dëshira e tij për të qenë me mësuesen e tij dhe synimi për të krijuar një marrëdhënie me të mbetën të gjalla brenda tij.

Ajo në atë kohë i tha vetes se Emmanuel do të takonte dhe do të dashurohej me një grua të moshës së tij ndërsa ishte në Paris, por kjo nuk ndodhi.

Brigitte dha dorëheqjen nga puna, por, sipas saj, e vetmja gjë që e pengoi atë të bashkonte zyrtarisht jetën e saj me Macron ishte mendimi i fëmijëve të saj, pasi ajo nuk donte t’u “shkatërronte jetën”.

“Kjo zgjati dhjetë vjet. Mund ta imagjinoni se çfarë po dëgjonin. Por nuk doja të humbisja rastin për të jetuar e lumtur”, tha ajo në mënyrë karakteristike në intervistën e saj.

Kujtojmë se djali i Brigitte është tre vjet më i madh se Macron dhe vajzat e saj 46 dhe 39 vjeç sot janë mjaft afër në moshë me bashkëshortin e dytë.

Brigitte pranon se nuk e di se çfarë do të mendonin prindërit e saj që ajo të martohej me ish-studentin e saj, por zbuloi se vëllezërit e motrat e saj ndonjëherë e ngacmonin për thashethemet rreth marrëdhënies së saj me Macron.

Çifti më në fund u martua në vitin 2007, pas divorcit të Brigitte nga burri, Andre-Louis Ozier.

Zonja e Parë e Francës ka folur për përditshmërinë e saj me bashkëshortin, diçka që zakonisht e shmang në intervistat e saj.

Pavarësisht se kanë 16 vite që janë të martuar, Brigitte tha se Emmanuel Macron ende e befason dhe e admiron me kujtesën dhe inteligjencën e tij mbresëlënëse.

“Kam pasur shumë studentë të zgjuar në karrierën time dhe asnjëri prej tyre nuk ka aftësitë e tij. E kam admiruar gjithmonë”, ka thënë ajo.

Çifti shijon jetën e tyre të qetë në Pallatin Élysée, me Brigitte duke gatuar mëngjesin e bashkëshortit të saj të zënë dhe ndonjëherë darkën.

Ndërsa Macron kalon ditën e tij me detyrat si president, Brigitte është e përfshirë në projekte bamirësie që shpesh kanë të bëjnë me arsimin.

Ajo thotë se tashmë është mësuar me kritikat që i bëhen pas kaq vitesh në qendër të vëmendjes dhe tani nuk i shqetësojnë aspak komentet për veshjet e saj.