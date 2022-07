Brazilianja vret burrin pas 3 muaj martesë: E godita 4 herë me çekiç në kokë e 18 herë me thikë, më tradhtonte me trans

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në Bussolengo të Italisë, ku raportohet se një braziliane ka vrarë pa mëshirë me thikë e çekiç bashkëshortin e saj Francesco Vetrioli.

Edlaine Ferreira ka rrëfyer në prokurori se ia ka marrë jetën burrit nëpërmjet 4 goditjeve me çekiç dhe 18 goditjeve me thikë, në një krim që ka qenë i paramenduar.

“Më ka kërcënuar gjithmonë duke më thënë se po të tregoja se më dhunonte askush nuk do të më besonte dhe këtë e bëri dje, duke më përsëritur gjithmonë se nuk i kam dokumentet italiane dhe nuk kam njeri sepse edhe babai im ka vdekur dhe se në botë kam mbetur vetëm me atë, kështu që unë isha e detyruar të bëja atë që më thoshte”, deklaroi Edlaine Ferreira.

Ajo e vrau 37-vjeçarin vetëm 3 muaj e 18 ditë pasi dasma e tyre u festua me një ceremoni civile në bashkinë e Bussolengo.

“Mbrëmë rreth orës 23:00 isha vetëm në shtëpi kështu që e telefonova dhe e pyeta se ku ishte dhe ai më tha se po ndalonte në bankë dhe më pas do të kthehej. Kur ai erdhi në shtëpi filluam të grindemi sepse mendova se më kishte gënjyer pak më parë. Rreth orës 3:30 ai shkoi në shtrat”, tha gruaja duke bërë deklarata spontane për karabinierët kur ajo u konstituua 10 orë pasi kishte vrarë burrin e ri në dhomën e tyre martesore.

Ajo madje pretendoi para hetuesve se bashkëshorti e kishte tradhëtuar disa herë.

“Pasi pashë telefonin e tij, pashë se ai po shkëmbente mesazhe në lidhje me shërbimet seksuale me trans dhe gra të tjera. Me atë rast i thashë se nëse ishte homoseksual mund të më linte vetëm dhe të largohej. Ai u zemërua shumë, më kapi kokën dhe ma plasi pas murit. Ishte një burrë xheloz dhe i dhunshëm, nuk më linte të dilja nga shtëpia nëse jo bashkë me të, nëse do të dilja vetëm dhe nuk do të dilja. I dhashë të gjitha detajet se ku kisha qenë dhe me kë, ai nxehej dhe më rrihte”, rrëfeu ajo.

Dikush mund të pyesë veten pse ajo u martua me të nëse ai ishte vërtet një burrë kaq “i dhunshëm dhe xheloz” që po e tradhtonte.

Vetë Edlaine e ka shpjeguar para hetuesve: “Unë takova burrin tim Francesco Vetrioli rreth 4 vjet më parë sepse kishim një shok të përbashkët në Verona, lidhja jonë lindi rreth 3 vjet më parë me një bashkëjetesë që filloi në shtëpinë e prindërve të tij dhe më pas vazhdoi këtu në Bussolengo ku jetojmë prej rreth 8 muajsh. Më 2 prill 2022 u martuam në Bashki… Vendosa të martohem me të për të rregulluar pozitën time në vend”.

“Mora një çekiç dhe një thikë dhe e godita ndërsa ai ishte duke fjetur. E godita në dhomën e gjumit, ndërsa flinte, me çekiç marangozi në kafkë 4 herë dhe më pas me thikë 18 herë në gjoks dhe në shpinë”, dëshmoi 36-vjeçarja në vijim.

Në kërkesën e saj për paraburgim në burg, prokurori nënvizon pikërisht se e dyshuara ndodhet në mënyrë të paligjshme në territorin e shtetit italian dhe ka një “urdhër dëbimi të lëshuar nga Prefektura e Parmës me detyrim për riatdhesimin e saj”.

Një akuzë shumë e rëndë, e cila rrezikon të përkthehet në burgim të përjetshëm nisur nga rrethana e trefishtë rënduese që kundërshtohet nga prokurori i Scaligera, “kryerja e veprës penale me paramendim, kryerja e veprës ndaj bashkëshortit dhe shfrytëzimi i rrethanave që pengojnë mbrojtjen, duke e goditur viktimën ndërsa ai flinte”.