Braçe: Më konsiderojnë ndikim negativ, por këtë betejë do ta përballoj i vetëm

Braçe: Më konsiderojnë ndikim negativ, por këtë betejë do ta përballoj i vetëm

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, deklaroi në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Now”, të moderuar nga Erla Mëhilli në Euronews Albania, se ka zgjedhur të mos përfshijë të tjerë në qëndrimin e tij kundër ndryshimeve të propozuara për Reformën Territoriale.

Gjatë diskutimit, ai u pyet nëse brenda PS-së ka kundërshtime lidhur me këtë reformë. Braçe tha se kundërshtimin e tij e kishte shprehur edhe këtë të enjte në Kuvend, ndërsa nënvizoi se po përballet vetë me këtë betejë.

Të lidhura

None found

Ai tregoi se në disa mbledhje të Grupit parlamentar të Partisë Socialiste është cilësuar si person që ndikon negativisht edhe te deputetë të tjerë. Megjithatë, Braçe mohoi të ketë synuar ndonjëherë të ndikojë te të tjerët apo t’i tërheqë ata pas qëndrimeve të tij.

“Kam vendosur ta zhvilloj vetëm këtë betejë, pa dëmtuar dhe pa përfshirë askënd në këtë çështje. Kam bindjet e mia dhe, nëse dikush i ndan ato, është i lirë t’i diskutojë me mua ose me të tjerë. Por unë nuk kam tentuar asnjëherë të ndikoj te askush, sepse nuk dua t’i shkaktoj dëm askujt”, u shpreh ai.


Shtuar 8.10.2026 21:54

Tags: , , , , ,
Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve

Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve
BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet
Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin

Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin
Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse

Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse
Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese

Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese
Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye

Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye
“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit

“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit
Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit

Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit