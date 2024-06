Zgjedhjet Europiane/ Humbje e rëndë për kancelarin Scholz në Gjermani

Sondazhet në Gjermani i vendosin socialdemokratët e kancelarit Olaf Solz në vendin e tretë, duke konfirmuar rënien e madhe të partisë. Ndërsa Kristian Demokratët CDU dhe CSU janë në rrugën e duhur për të mbledhur deri në 30% të votave dhe AfD euroskeptike rezulton me 16-16.5%, dhe SPD me 14%.

Sipas exit polls aleatët e koalicionit të gjelbër të Scholz do të zënë vendin e katërt me rreth 12%, ndërsa FDP liberale bie në 5%. Në vitin 2019, AfD mori 11% të votave dhe SPD 15.8%. Të Gjelbrit kishin grumbulluar 20.5%. Gjithashtu në Austri, Partia ultra-konservatore e Lirisë, FPÖ, po feston.

Pas mbylljes së qendrave të votimit, një sondazh i bazuar në sondazhet e kryera javën e kaluar i renditi ata në vendin e parë me 27%, ndërsa Partia Popullore konservatore, ÖVP, pasoi me 23.5%, dhe Social Demokratët, SPÖ, me 23%.

Nëse ky parashikim konfirmohet, do të jetë hera e parë që FPÖ del e para në një zgjedhje kombëtare në Austri. Mbështetja për FPÖ u rrëzua në vitin 2019, pas skandalit “Ibizagate”, në të cilin ish-lideri i saj u kap në video duke i premtuar kontrata qeveritare një gruaje që paraqitej si mbesa e një oligarku rus. Megjithatë, partia ka përfituar nga pakënaqësia e votuesve kundër masave për t’u marrë me pandeminë Covid-19, si dhe kostot në rritje të jetesës dhe shqetësimet për luftën në Ukrainë.