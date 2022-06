Vrasje e trefishtë në Belgjikë, viktimat dhe qentë të mbuluara në gjak

Tre persona u vranë në një goditje me thikë në një shtëpi në Kessel-Lo n Belgjikë. nieuwsblad shkruan se bëhet fjalë për banoren e ndërtesës, një grua 54-vjeçare, djalin e saj 23-vjeçar dhe një mik 47-vjeçar të shtëpisë. Rreth orës 3 të mëngjesit, policia u thirr për një goditje me thikë në Zavelstraat, në një shtëpi ku jetonte një grua beqare 54-vjeçare me më të voglin nga tre djemtë e saj, një 23-vjeçar. Një djalë tjetër ishte shpërngulur vetëm kohët e fundit.

Kur efektivët mbërritën në vendngjarje, gjetën një skenë të tmerrshme. Tre trupa të pajetë, të gjithë me plagë të shumta me thikë. E gjithë ndihma erdhi shumë vonë. Sipas prokurorit publik, ishte një nga tre viktimat që kishte thirrur policinë për therjen me thikë atë natë. Fqinjët kishin dëgjuar edhe lehje të forta nga qentë e banorit gjatë natës, por pas pesëmbëdhjetë minutash u qetësuan.

Oficerët gjetën gjithsej katër qen në shtëpi: kafshët ishin të gjitha të mbuluara me gjak, por ende gjallë. Dy prej qenve u plagosën. Një helikopter fluturoi gjithashtu mbi zonë për pak kohë dhe policia gjithashtu erdhi masivisht në Zavelstraat. Për momentin nuk dihet nëse edhe autori është një nga tre viktimat, apo në goditjen me thikë është përfshirë edhe një person i katërt.

Banorja, e cila ka humbur bashkëshortin prej kohësh, njihej në lagje si një grua miqësore. Ajo kujdesej për vjehërrit e saj që jetonin në afër saj, edhe pse ajo kishte nevojë për ndihmë. Edhe prokuroria nuk ka mundur të japë informacion shtesë. Zëdhënësja Sarah Callewaert tha se: Hetimi është larg nga përfundimi dhe do të marrë shumë kohë.