VOA: SHBA do të dërgojë raketa në Ukrainë

Shtëpia e Bardhë njoftoi të enjten se do ta zhvendosë Ukrainën në pjesën e përparme të linjës për dërgesat e raketave të fuqishme të mbrojtjes ajrore, pasi një breshëri sulmesh me raketa dhe dron ruse dëmtoi objektet energjetike në të gjithë vendin e rrethuar.

“Qindra raketa të sapoprodhuara Patriot dhe NASAMS – të përdorura për mbrojtjen tokë-ajër – do të shkojnë në Ukrainë përpara vendeve të tjera që i kanë porositur ato“, tha këshilltari për komunikim i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby.

Ai theksoi se dërgesat e planifikuara në Tajvan dhe Izrael nuk do të preken nga kjo lëvizje dhe se kombet e tjera që prisnin dërgesat e tyre ishin “gjerësisht mbështetëse” kur u informuan për vendimin e Uashingtonit.

“Natyrisht që nevojitet më shumë dhe duhet tani”, u tha Kirby gazetarëve gjatë një konference telefonike me gazetarët.

Një sulm masiv me raketa dhe dron rus gjatë natës dëmtoi objektet energjetike në të gjithë Ukrainën, një ditë pasi vendi njoftoi ndërprerje të vazhdueshme për shkak të mungesës së energjisë elektrike të lidhur me luftën.

Ofruesi kombëtar i energjisë i Ukrainës Ukrenergo tha herët të enjten një sulm gjatë natës në një termocentral shkaktoi dëme serioze dhe plagosi tre punëtorë.

“Pajisjet në objektet në rajonet Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev janë dëmtuar”, shtoi deklarata e Ukrenergo.

Një shitës ndriçon një elektrik dore gjatë një ndërprerjeje të energjisë në një qendër tregtare nëntokësore në qendër të Kievit, Ukrainë, 19 qershor 2024.

Të mërkurën, Ukrenergo njoftoi se ndërprerjet për orë do të zbatoheshin në të gjithë vendin. Sulmet ruse me dron dhe raketa kanë ulur aftësitë e Ukrainës për gjenerimin e energjisë në gjysmën e asaj që ishin vitin e kaluar, tha presidenti Volodymyr Zelenskyy në fillim të këtij muaji.

Në fjalimin e tij të përditshëm, Zelenskyy tha se zyrtarët e qeverisë po kërkonin mënyra për të përmirësuar situatën.

Marrëveshja e mbrojtjes e Rusisë me Korenë e Veriut këtë javë, nxiti një grup dypartiak të senatorëve amerikanë që të ripërtërijnë thirrjet për të caktuar Rusinë si një shtet sponsorizues të terrorizmit.

“Ky është një nga vendimet më të rëndësishme që gjenerata jonë e politikanëve do të marrë, sepse nëse do ta bënim Rusinë terrorizmin e sponsorizuar nga shteti, do të ndryshonte vrullin në Ukrainë brenda natës. Do të ishte një nxitje morale për ukrainasit. Do ta bënte të vështirë për kushdo që të bëjë biznes me Rusinë dhe kjo do ta izolonte më tej këtë regjim”, u tha gazetarëve të enjten senatori republikan Lindsey Graham.

Senatori demokrat Richard Blumenthal tha se kishte folur me administratën Biden për përpjekjet për të siguruar përcaktimin, por nuk e ka diskutuar atë që nga shpallja e partneritetit të sigurisë së Rusisë.

“Është thellësisht e frikshme, sepse sinjalizon bashkëpunim, jo ​​vetëm kundër Ukrainës, por kundër Shteteve të Bashkuara”, tha Blumenthal. /VOA