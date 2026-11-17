Goran Bulajic, pilot ushtarak serb 53 vjeç, humbi jetën sot kur avioni luftarak me të cilin fluturonte u rrëzua në një fushë në veriperëndim të Beogradit, bëri të ditur Ministria serbe e Mbrojtjes.
Ngjarja ndodhi pranë Stara Pazovës, rreth 31 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit. Autoritetet serbe kanë nisur hetimet për aksidentin.
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Avioni ishte pjesë e Brigadës së 204-të të Aviacionit, me bazë në aeroportin ushtarak të Batajnicës.
Që nga pavarësia e Serbisë në vitin 2006, forcat e armatosura të vendit janë përfshirë në 14 aksidente ajrore. Në këto ngjarje kanë humbur jetën gjithsej 17 persona, ndërsa janë përfshirë 12 avionë dhe dy helikopterë.
Forcat Ajrore Serbe kanë në përdorim 14 avionë luftarakë MiG-29, të prodhuar në periudhën 1987–1991. Serbia synon t’i zëvendësojë me 12 avionë francezë Dassault Rafale F4, të blerë në vitin 2024 për 2.7 miliardë euro. Dorëzimi i tyre është planifikuar për vitin 2028.