VIDEO/ Peshkaqeni ha turistin 23-vjeçar në plazhin e Egjiptit

Një 23-vjeçar rus humbi jetën pasi u sulmua nga një peshkaqen në një plazh në Hurghada të Egjiptit.

23-vjeçari rus u zhvendos në Egjipt me të atin disa muaj më parë për të shmangur luftën me Ukrainën.

Kur ngjarja ndodhi në Detin e Kuq, njerëzit bërtisnin me zë të lartë “largohuni, notoni, peshkaqeni po vjen.”

E dashura e rusit arriti të dal në kohë, ndërsa ngjarjen tragjike e ka parë babai i viktimës.

A shark ate a Russian in Egypt

We express our sympathy to the shark family😂😂 pic.twitter.com/J1QueBJN2M

— Alexandr (@Alexandr240222) June 8, 2023