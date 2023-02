VIDEO/ Pas tërmetit apokaliptik, shfaqet “vullkani” në Turqi

Mali që turqit e quajnë “Shkëmbi i Zogut” po digjet si vullkan.

Pas tërmeteve në Kahramanmaraş, djegia e malit në fshatin Büyükkızılcık në rrethin Göksun shkaktoi habi.

Një qytetar që ka ndarë videot në llogarinë e tij në rrjetet sociale ka deklaruar se banorët e rajonit janë të shqetësuar.

Qytetari, i cili donte të hetonte çështjen, shpjegoi se vendi i tij është fshati Büyükkızılcık në rrethin Göksun të Kahramanmaraş dhe tha: “Mali që ne e quajmë Shkëmbi i Zogut digjet si vullkan. A mund t’ia transmetoni këtë ekspertëve dhe autoriteteve?

Ndërkohë, Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, në vlerësimin e tij mbi këtë temë në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha: “Për shkak se rryma (energjia) e lëshuar në tërmetin M7.9 është e barabartë me 1 megaton (1 milion ton) TNT (500 bomba atomike) do të lëvizë llumin e gurit (magmën) në 41 km thellësi. Ai formoi një vullkan duke nxjerrë tym të zi (bazalt) të nxehtë dhe të lëngshëm në 2000 C nga thyerja që formoi në Kahramanmaraş,” deklaroi ai.

Turqia jugore u godit nga një tërmet shkatërrues me magnitudë 7.9 në orët e para të së hënës (6 shkurt). Në ditën e 6 të kërkimeve shpresat për të mbijetuar po veniten, ndërsa numri i të vdekurve ka shkuar mbi 24000./Albeu.com/