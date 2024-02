VIDEO/ Momenti i shembjes masive të një miniere në Turqi, të paktën nëntë persona të zhdukur

Nëntë punëtorë janë varrosur nën tokë pas një rrëshqitjeje të madhe dheu në një minierë ari në vendin e quajtur İliç, Erzincan, në lindje të Turqisë.

E konsideruar si një fatkeqësi e shumëpritur në këtë vend, nga minierat ishin hequr tonelata dheu dhe shkëmbinjsh, duke sinjalizuar një shembje të saj.

Ashpërsia e situatës u evidentua nga skenat shqetësuese të shpërndara në rrjetet sociale.

Megjithatë, Guvernatori i Erzincan, Hamza Aydogdu, duke kundërshtuar raportet e mëparshme, deklaroi se incidenti nuk ishte një kolaps. “Nuk ka pasur shembje në minierë, por rrëshqitje dheu. Gjithashtu, nuk ka pasur asnjë shpërthim.”

Pavarësisht ndryshimit të natyrës së incidentit, reagimi mbetet urgjent. Ekipet e urgjencës, duke përfshirë zbatimin e ligjit lokal, ambulancat dhe njësitë e kërkim-shpëtimit, u dërguan me shpejtësi në vend.

Ekipet e shpëtimit të Anagold janë gjithashtu të pranishme për të ndihmuar në përpjekjet emergjente. Guvernatori Aydogdu theksoi përkushtimin për të informuar saktë publikun, duke përmendur se detajet për numrin e individëve të bllokuar nën tokë do të ndahen periodikisht me median.

Ai gjithashtu vuri në dukje se nevojitet më shumë kohë për të dhënë informacion konkret për të pranishmit në zonë në momentin e incidentit.

Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya tha se nëntë punëtorë janë zhdukur që nga rrëshqitja e dheut. “Mendohet se ata janë varrosur nën tokë,” tha ai, duke shtuar se 400 personel kërkim-shpëtimi ndodheshin në vendngjarje. Agjencia e urgjencës AFAD tha se stafi nga provincat përreth ishte mobilizuar.

A gold mine collapsed in eastern #Turkey

There is no data on possible victims yet, but there is information that some of the workers remained under the rubble. Rescuers have already started a search operation. pic.twitter.com/CNskCOSf47

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2024