Vendosja nën kotroll e Luhanskut mund të jetë fitorja më e madhe e Rusisë në Ukrainë deri më sot

Betaje në Severodonetsk mund të jetë në orët dhe ditët e saj të fundit.

Raportet nga qyteti flasi për beteja në rrugë, ndërsa forcat ruse ngadalë ecin drejt qendrës së qytetit.

Forcat ukrainase kanë bërë rezistencë të fortë, me një kosto të madhe për jetën dhe një zyrtar rajonal është zotuar se do të qëndrojë dhe do të luftojë.

Nëse forcat ruse kapin me sukses qytetin dhe kjo duket e mundshme, ata do të jenë në gjendje të kërkojnë kontrollin e të gjithë rajonit të Luhansk, fitorja e tyre më e madhe në konfliktit 3 mujor deri më sot.

Shtyrja më tej, për të kapur gjithashtu edhe rajonin e Donetskut, ka të ngjarë të jetë objektivi i radhës, por do të jetë i vështirë.

Ata do të marrin qytetin kyç të Kramatorisk dhe të kontrollojnë rrugët kryesore. /albeu.com