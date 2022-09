Vdekja e Mbretëreshës Elizabeth II, ushtarët ukrainas me mesazhe mbi predha

Homazhet për Mbretëreshën Elisabeth II kanë ardhur në shumë forma në të gjithë botën.

Roli i Mbretërisë së Bashkuar në mbështetjen e përpjekjeve luftarake të Ukrainës ka qenë e madhe, kështu që vdekja e Elizabeth II është ndjerë shumë në vendin që numëron pothuajse 200 ditë luftë me Rusinë.

Në atë që ata e përshkruan si një shenjë të “mirënjohjes dhe respektit të tyre të sinqertë për një udhëheqëse të shquar të një kombi të madh”, personat e artilerisë nga ushtria e Ukrainës kanë shkruar mesazhe duke nderuar Mbretëreshën mbi predha që do të përdoren për të zmbrapsur forcat pushtuese.

🇺🇦/🇬🇧 Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу / Ukrainian artillery men’s sincere gratitude and respect to the remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF

— Відбій пожизненной тривоги (@denintern) September 9, 2022