Vazhdon trajtimet e tij të kancerit, Mbreti Charles nuk do të marrë pjesë në ngjarjet e Ditës së Komonuelthit

Pallati Buckingham ka njoftuar ditën e sotme se Mbreti Charles nuk do të marrë pjesë në ngjarjet e Ditës së Komonuelthit të javës së ardhshme me gruan e tij Mbretëresha Camilla që qëndron në vend të monarkut ndërsa ai vazhdon trajtimet e tij të kancerit. Charles, 75 vjeç, u detyrua të tërhiqej nga detyrat publike pasi u njoftua muajin e kaluar se ai ishte diagnostikuar me një formë të paspecifikuar të kancerit më pak se 18 muaj pas marrjes së fronit.

Camilla do të kryesojë grupin e anëtarëve të familjes mbretërore të pranishëm, duke përfshirë princin e kurorës William, por jo gruan e tij Kate, e cila gjithashtu po qëndron larg syrit të publikut pasi iu nënshtrua një operacioni abdominal për një gjendje që nuk lidhet me kancerin. Ndërsa Charles vazhdon detyrat e tij zyrtare si kreu i shtetit dhe u kap sot në kamera duke u takuar me kancelarin e Thesarit Jeremy Hunt një ditë përpara se ai të paraqesë buxhetin në Parlamentin Britanik, është e paqartë se kur do të kthehet në rolin e tij të zakonshëm publik.

Anëtarët e familjes mbretërore britanike rrallë dalin publikisht me detaje të kushteve mjekësore, duke i konsideruar ato si çështje thjesht personale, por politika e tyre e heshtjes përballë thashethemeve është nën presion. Zyra e Kate ka thënë se do të lëshojë vetëm përditësime të rëndësishme për shëndetin e saj dhe se ajo nuk pritet të kthehet në detyrat publike deri pas Pashkëve.