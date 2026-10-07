Vance: Irani duhet të ulë ndjeshëm pasurimin e uraniumit për t’i dhënë fund luftës

Një marrëveshje për përfundimin e luftës shtatëmujore do të kërkonte që Irani të reduktonte në mënyrë të konsiderueshme kapacitetet e pasurimit të uraniumit, deklaroi zëvendëspresidenti amerikan J.D. Vance.
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Në një intervistë për Reuters, Vance tha se Teherani duhet të ndërmarrë hapa konkretë për të përmbushur kërkesat e Shteteve të Bashkuara dhe për të dëshmuar se nuk synon ndërtimin e një arme bërthamore.
Sipas tij, çdo marrëveshje me Iranin duhet të parashikojë një ulje reale të kapacitetit të pasurimit dhe jo thjesht zotime për kufizime të mundshme në të ardhmen.
“Nëse nuk doni një armë bërthamore, pse keni nevojë për karburant të pasuruar 60%?”, tha Vance. Ai shtoi se “ne nuk do të shkëmbejmë fjalë me veprime”.
Gjatë javëve të fundit, Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shkëmbyer propozime për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka hedhur poshtë propozimin e fundit të Teheranit dhe ka paralajmëruar se operacionet ushtarake mund të përshkallëzohen pas zgjedhjeve të mesit të mandatit në nëntor.
Vance nënvizoi se Uashingtoni vazhdon të jetë i gatshëm për një marrëveshje, por pret lëshime konkrete nga Irani lidhur me programin e tij bërthamor.
Zëvendëspresidenti amerikan shprehu gjithashtu pasiguri për mënyrën se si merren vendimet në Teheran. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kanë kontakte me presidentin iranian Masoud Pezeshkian dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araqchi, por nuk dihet qartë se çfarë niveli autoriteti kanë ata brenda strukturës së pushtetit iranian.
Vance bëri të ditur se ka komunikuar edhe me komandantë në terren për të kuptuar më mirë zhvillimet ushtarake. Ai tha se forcat iraniane kanë arritur në disa raste të godasin anije tregtare në Ngushticën e Hormuzit, por nuk kanë mundur ta ndërpresin në mënyrë të përgjithshme qarkullimin e naftës dhe gazit nëpër këtë rrugë.
I pyetur nëse është ai drejtuesi i negociatave të paqes me Iranin, Vance u përgjigj se administrata amerikane është e përfshirë në proces, por theksoi: “në fund të fundit, presidenti i Shteteve të Bashkuara është ai që përcakton kursin”.