Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, JD Vance, u ka bërë thirrje qytetarëve të mos shqetësohen nga spekulimet e fundit për një krizë të mundshme në vend, duke theksuar se nuk ka shenja për një emergjencë të afërt.
Në një intervistë për Fox News, ai u pyet nëse amerikanët duhet të ndërmarrin masa të veçanta, si ndërtimi i strehimoreve ose grumbullimi i sasive të mëdha të ushqimit dhe ujit.
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Vance tregoi se disa prej miqve të tij e kishin kontaktuar për ta pyetur nëse duhej të përgatiteshin për një situatë të tillë. “Përgjigjja ime ishte ‘Jo’. Ne nuk shohim një krizë që po vjen, por duhet të jeni të përgatitur për çdo gjë”, deklaroi ai.
Sipas zëvendëspresidentit, administrata amerikane po punon për të shmangur skenarët më të këqij, ndërsa institucionet dhe strukturat përkatëse po mbahen në gatishmëri për çdo situatë të mundshme.
Përgatitjet ushtarake, theksoi Vance, janë kryesisht pjesë e procedurave rutinë që synojnë të ruajnë gatishmërinë operacionale të infrastrukturës së Forcave të Armatosura.
Ai sqaroi se qëllimi i administratës është që ushtria të jetë në gjendje të përballojë çdo krizë nëse ajo do të shfaqet, por kjo nuk do të thotë se Uashingtoni pret një emergjencë të menjëhershme.
Ndërkohë, në rrjetet sociale dhe në disa raportime mediatike janë përhapur pretendime për një ndërprerje të gjerë të energjisë elektrike në SHBA, të përshkruar si një “errësim” i planifikuar për të martën.
Informacionet e publikuara sqarojnë se bëhet fjalë për një test rutinë të sistemit të njoftimeve të emergjencës të Agjencisë Federale për Menaxhimin e Emergjencave (FEMA).
Testi pritet të zgjasë rreth një minutë dhe do të transmetohet përmes televizionit dhe radios. Njoftime të posaçme nuk do të dërgohen në telefonat celularë.
Shqetësimet janë shtuar edhe pas masave të ndërmarra nga sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, për të rritur autonominë e bazave ushtarake amerikane në rast të ndërprerjeve të energjisë elektrike.
Këto masa kanë nxitur hamendësime se ushtria po përgatitet për një krizë të mundshme. Megjithatë, sipas shpjegimeve të dhëna, ato janë pjesë e planeve për forcimin e gatishmërisë operacionale dhe të pavarësisë energjetike të instalimeve ushtarake.
Administrata amerikane vijon të theksojë se masat janë parandaluese dhe se aktualisht nuk ka tregues për një emergjencë të afërt.