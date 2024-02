Ushtria amerikane shkatërron dronë dhe raketa të rebelëve Houthi

Ushtria amerikane shkatërroi dronët dhe raketat që u përkisnin rebelëve Houthi të Jemenit të hënën, njoftoi Shefi i Shtabit të Përbashkët të SHBA për Lindjen e Mesme (CENTCOM).

Forcat amerikane shkatërruan tre anije sipërfaqësore, sisteme raketore të lëvizshme anti-sipërfaqësore dhe një mjet ajror pa pilot që po përgatiteshin të niseshin kundër anijeve mbi Detin e Kuq, shpjegoi CENTCOM.

Dronët dhe sistemet e raketave, të vërejtura në zonat e kontrolluara nga rebelët, përbënin një “kërcënim të menjëhershëm” për anijet tregtare dhe detare amerikane në zonë, duke përdorur terminologjinë tashmë standarde për operacione të tilla.

Houthi, të cilët kontrollojnë pothuajse të gjithë Jemenin verior, kanë nisur sulmet që nga 19 nëntori kundër anijeve tregtare në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, veçanërisht ato që ata thonë se janë të lidhura me Izraelin, në një shfaqje solidariteti me palestinezët. në Rripin e Gazës, në mes të luftës Izrael-Hamas.

Për të kundërshtuar sulmet, SHBA, aleati kryesor i Izraelit, formoi një koalicion shumëkombësh në dhjetor për të “mbrojtur” anijet në zonën strategjike detare.

Që nga mesi i janarit, forcat e armatosura amerikane dhe britanike kanë nisur një sërë bombardimesh në Jemen kundër pozicioneve dhe armëve Houthi, të cilat nga ana e tyre tani i karakterizojnë anijet amerikane dhe britanike si “shënjestra legjitime”.

As koalicioni dhe as bombardimet kundër pozicioneve dhe sistemeve të armatimit Houthi në Jemen nuk i kanë ndalur sulmet e rebelëve jemenas, të cilët konsiderohen të afërt me Iranin.