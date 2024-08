Uragani Debby ngre alarmin në këtë vend, priten stuhi e përmbytje katastrofike

Uragani Debby ka arritur në rajonin Big Bend të Bregut të Gjirit të Floridës, me frikën e stuhive dhe përmbytjeve katastrofike. Sistemi i motit u forcua në një uragan të kategorisë së parë vonë të dielën dhe doli në breg pranë Steinhatchee të hënën në mëngjes, tha Qendra Kombëtare e Uraganeve (NHC).

Tani uragani parashikohet të lëvizë ngadalë në të gjithë shtetin, duke qenë në lëvizje me erëra me shpejtësi 80 mph dhe duke pasur deri në 76 cm shi ndërsa lëviz në veri. Stuhia e katërt e emëruar e sezonit do të shkojë gjithashtu në Georgia dhe Karolinën e Jugut në ditët në vijim.

Natyra e ngadaltë e stuhisë mund të nënkuptojë sasi historike të reshjeve, tha Jamie Rhome, zëvendësdrejtori i qendrës së uraganeve. “Po flisni për përmbytje katastrofike”. Tashmë erërat e forta të stuhisë po prekin banorët e Floridës – rreth 204,000 shtëpi dhe biznese janë pa energji në shtet, sipas PouerOutage.com.

Debby pritet të ngadalësojë në mënyrë dramatike udhëtimin e tij nëpër Florida, pasi rrjedha drejtuese e erërave të larta në atmosferë në thelb shembet. Kjo do ta lërë uraganin të dalë ngadalë mbi Atlantik si një stuhi tropikale ku do të shpërthejë mbi oqean, duke hedhur pamëshirshëm breza shiu në Georgian juglindore dhe në Karolina të martën dhe të mërkurën, përpara se të lëvizë në brendësi të Karolinës së Jugut të enjten.

Reshjet historike ka të ngjarë të çojnë në zona me përmbytje katastrofike, të përkeqësuara nga një stuhi përgjatë bregut, e cila mund të lërë ujin të bllokuar në sistemet e lumenjve, të paaftë për t’u derdhur në oqean.

Përpara stuhisë që do të binte në tokë, Guvernatori i Floridës Ron DeSantis shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për 61 nga 67 qarqet e Floridës. Ai tha gjithashtu se ekipet e shërbimeve nga brenda dhe jashtë shtetit janë gati të ndihmojnë në rivendosjen e energjisë pas stuhisë.

DeSantis nuk është i vetmi që po përgatitet, banorët në të gjithë shtetin po përgatiten për më të keqen. Spyridon Aibejeris tha për USA Today se riparimet në shtëpinë e tij në Keaton Beach sapo kishin përfunduar dy javë më parë nga Uragani Idalia, një stuhi e kategorisë së tretë që ra në tokë verën e kaluar.