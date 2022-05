Ukraina përjashton mundësinë e një armëpushimi me Rusinë

Ukraina ka përjashtuar mundësinë e marrëveshjes për një armëpushim me Rusinë dhe tha se nuk do të pranojë asnjë marrëveshje me Moskën që përfshin heqjen e territorit.

Në fjalimin e tij të natës drejtuar popullit të tij, Presidenti Volodymyr Zelenskyy u zotua se megjithëse luftimet do të ishin të përgjakshme, fundi i luftës në Ukrainë do të vinte vetëm përmes diplomacisë dhe se pushtimi rus i territorit të saj do të ishte i përkohshëm.

Dhe këshilltari i tij Mykhailo Podolyak e përjashtoi kategorikisht mundësinë e një armëpushimi, pasi ai tha se bërja e lëshimeve do t’i kthente mbrapsht Ukrainës, sepse Rusia do të kundërpërgjigjej më fort pas çdo ndërprerjeje të luftimeve.

Ai shtoi se Kievi nuk do të pranojë asnjë marrëveshje me Moskën që përfshin cedimin e ndonjë territori.