Pak çaste përpara se të bëhej fotografia zyrtare e grupit të liderëve në Samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), Vladimir Putin u drejtua drejt Donald Trump dhe të dy presidentët shkëmbyen një shtrëngim duarsh, shoqëruar me disa fjalë, gjatë darkës së mirëseardhjes të organizuar në Shenzhen të Kinës.
Të nesërmen, ata pritet të ndajnë të njëjtën tryezë me Presidentin kinez Xi Jinping për herë të parë, pas një takimi paraprak mes Trump dhe Xi, i cili shënon të tretin mes dy liderëve gjatë vitit 2026.
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Më herët, Xi kishte shkuar personalisht në aeroport për të pritur presidentin amerikan, duke ia kthyer kështu gjestin e shtatorit, kur Trump e kishte mirëpritur atë në Bazën Ajrore Andrews në Uashington. Disa orë më vonë, presidenti kinez dhe bashkëshortja e tij, Peng Liyuan, i uruan mirëseardhjen të ftuarve gjatë darkës. Në momentin kur Trump hyri në sallë, një grup instrumentesh ekzekutoi melodinë “Amerika e Bukur”. Presidenti amerikan u ndal për ta dëgjuar, duartrokiti dhe ngriti grushtin përpara se t’u drejtohej kamerave.
Sa i përket takimit trepalësh, as Uashingtoni, as Moska dhe as Pekini nuk kanë bërë publike një rend dite të hollësishme. Trump ka deklaruar hapur më parë se synon të diskutojë me Xi dhe Putin për kufizimin e armatimit bërthamor dhe mbylljen e konfliktit në Ukrainë. Nga ana e tij, Pekini është mjaftuar me një përmendje të përgjithshme mbi paqen dhe stabilitetin në marrëdhëniet midis fuqive të mëdha. Për Putinin, i cili sot zhvilloi një takim të ndarë me Xi, pjesëmarrja në tryezën trepalëshe mbart në vetvete një vlerë të konsiderueshme politike. Më shumë se katër vjet pas nisjes së pushtimit të Ukrainës, presidenti rus ka përballë liderët e dy ekonomive më të fuqishme të globit dhe një president amerikan që është i hapur për të diskutuar mënyrat e përfundimit të luftës.