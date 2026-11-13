Trump propozon Tim Cook për drejtimin e Nvidia-s pas largimit të Jensen Huang

Presidenti Donald Trump propozoi ish-CEO-n e Apple, Tim Cook, si pasardhës të Jensen Huang në krye të Nvidia-s.
Në një postim në Truth Social, Trump vlerësoi punën e Huang dhe tha se Cook është i vetmi person që mund ta zëvendësojë. Ai e përshkroi këtë kalim si zëvendësimin e një legjende nga një tjetër.
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Nvidia njoftoi dje se Huang kishte dhënë dorëheqjen si kryetar, CEO dhe anëtar i bordit. Kështu përfundoi periudha 33-vjeçare gjatë së cilës bashkëthemeluesi drejtoi gjigantin e teknologjisë.
Bordi bëri të ditur se drejtimin e përkohshëm të kompanisë do ta marrë Colette Kress, aktualisht nënkryetare ekzekutive dhe drejtoreshë financiare e Nvidia-s. Ajo do të vijojë të mbajë edhe detyrën e drejtoreshës financiare deri në emërimin e një pasardhësi të përhershëm të Huang.
Për të zgjedhur CEO-n e ri, bordi po nis kërkimin mes kandidatëve brenda dhe jashtë kompanisë. Deri të dielën, ai kishte shprehur besim te Huang dhe ekipi drejtues. Megjithatë, rregullorja e Nvidia-s lejon shkarkimin e CEO-s «me ose pa shkak», nëse për këtë votojnë shumica e anëtarëve të bordit.
Largimi i Huang krijon një boshllëk të madh në drejtimin e Nvidia-s, kompanisë që ai bashkëthemeloi dhe ndërtoi për më shumë se tre dekada, me një vlerë tregu prej rreth 4 trilionë dollarësh. Pas njoftimit, aksionet e gjigantit amerikan të gjysmëpërçuesve ranë me 5.44%, ndërsa rënia arriti deri në 11%.