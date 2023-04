Trump do të udhëtojë drejt Nju Jorkut, do t’i “dorëzohet” drejtësisë

Ish-presidenti amerikan Donald Trump po përgatitet që të udhëtojë nga Florida për në qytetin e Nju Jorkut në mënyrë që t’i dorëzohet drejtësisë.

Trump përballet me akuza që rrjedhin nga një hetim për paratë që i janë paguar një “pornostari” përpara zgjedhjeve të 2016-ës.

Trump do të dorëzohet të martën në Zyrën e Prokurorit në Manhattan dhe me gjasë do t’i merren shenjat e gishtërinjve dhe do të fotografohet përpara paraqitjes së tij para një gjyqtari, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Pritet që ish-presidenti të deklarohet i pafajshëm në këtë proces gjyqësor.

Donald Trump, i cili ka bërë të ditur më herët që kërkon të rimarrë presidencën në vitin 2024, është ish-presidenti i parë i SHBA që përballet me akuza penale.

Akuzat specifike të përfshira në aktakuzën e Jurisë së Madhe nuk janë bërë të ditura. Trump ka deklaruar se është i pafajshëm ndërsa aleatët e tij i kanë portretizuar akuzat si të motivuara politikisht.