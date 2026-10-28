Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv

Valles Marineris, kanioni gjigant që përshkon zonën ekuatoriale të Marsit, mund të ketë ende aktivitet tektonik, miliarda vjet pas formimit të tij.
Këtë përfundim e mbështet një studim i ri shkencor, bazuar në të dhënat sizmike të mbledhura nga sonda InSight e NASA-s. Sipas studiuesve, një tërmet marsian i regjistruar më 25 gusht 2021 mund të jetë shkaktuar nga lëvizja e çarjeve nën sipërfaqen e planetit.
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Sinjali sizmik i ngjarjes mbërriti nga ana e kundërt e Marsit, në raport me vendndodhjen e sondës. Një ekip kërkimor i udhëhequr nga Imperial College London shqyrtoi amplitudën dhe drejtimin e valëve për të përcaktuar se nga mund të kishte ardhur tërmeti.
Analiza, e botuar në revistën Nature Communications, e lidh ngjarjen me aktivitet tektonik në Valles Marineris. Kështu, rajoni i shtohet zonave të tjera në Mars ku InSight ka regjistruar shenja të mundshme të çarjeve aktive.
Kanioni shtrihet rreth 3.900 kilometra, është deri në 600 kilometra i gjerë dhe në disa vende kalon nëntë kilometra thellësi. Krahasuar me Grand Canyon në Shtetet e Bashkuara, Valles Marineris është rreth nëntë herë më i gjatë, 20 herë më i gjerë dhe pesë herë më i thellë.
Megjithatë, identifikimi i burimit të tërmeteve në këtë zonë paraqet vështirësi. Në Mars, valët sizmike mund të krijohen nga lëvizjet tektonike, goditjet e meteoroideve, rrëshqitjet e dheut apo procese të tjera gjeologjike.
Për të kuptuar çfarë e shkaktoi tërmetin, studiuesit shqyrtuan përhapjen e valëve nëpër planet. Rezultatet sugjerojnë se ai mund të ketë ardhur nga çarja dhe zhvendosja e një strukture tektonike në Valles Marineris.
Sipas analizës, lëvizja ka ndodhur në një thellësi prej 20 deri në 40 kilometrash. Dy blloqe shkëmbore mund të kenë rrëshqitur horizontalisht kundrejt njëri-tjetrit.
Kjo lëvizje është tregues se korja marsiane mund të vazhdojë të deformohet edhe në ditët e sotme, ndonëse Marsi nuk ka nivelin e aktivitetit tektonik që vërehet në Tokë.
Zbulimi ndihmon për të sqaruar strukturën e brendshme të planetit dhe proceset që ndryshojnë sipërfaqen e tij. Të dhënat e misionit InSight u japin shkencëtarëve mundësi të rindërtojnë historinë gjeologjike të Marsit dhe të identifikojnë rajonet që mund të jenë aktive miliarda vjet pas formimit të tyre.