Temperatura “apokaliptike”, Italia jep alarmin e kuq për 20 qytete, sa do të shënojë termometri të martën

I nxehti që ka prekur Italinë nuk duket se po zvogëlohet, por madje është në rritje. Në fakt, vala e të nxehtit po intensifikohet në të gjithë Italinë dhe po rritet numri i qyteteve të shënuara me pikën e kuqe nga Ministria e Shëndetësisë, çka tregon nivelin maksimal të rrezikut për të gjithë popullsinë: të martën do të jetë në 20 qytete dhe të mërkurën do të jetë në 23. Situatë delikate në Romë, ku të martën priten 42 gradë.

Qytetet e shënuara me pikë të kuqe duke filluar nga e marta janë: Ankona, Bolonja, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firence, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venecia, Verona dhe Viterbo.

Të mërkurën, nga ana tjetër, të njëjtat qytete si një ditë më parë do të shënohen nga alarmi i kuq përveç Bolzanos, që kalon nga pika e kuqe në pikën e verdhë. Nga ana tjetër, gjithmonë të mërkurën, Bari, Catania, Civitavecchia dhe Torino marrin ngjyrë të kuqe nga portokallia. Portokalli do të jenë vetëm Milano dhe Reggio Calabria, ndërsa me të verdhë Bolzano (pas dy ditësh me pika të kuqe) dhe Genova.

Valët e të nxehtit ndodhin kur për disa ditë radhazi regjistrohen temperatura shumë të larta, shpesh të shoqëruara me nivele të larta lagështie, rrezatim të fortë diellor dhe mungesë ajrimi. Këto kushte klimatike mund të përbëjnë rrezik për shëndetin e popullatës. Për të komunikuar efektet e mundshme shëndetësore të valëve të të nxehtit, ministria përgatit buletinet ditore për 27 qytete me parashikime për 24, 48 dhe 72 orë. Publikimi në portal është aktiv çdo vit nga maji deri në shtator.

E marta në Romë 42 gradë

Dhe pikërisht për të qenë një referencë për njerëzit në vështirësi për shkak të valëve të të nxehtit, kreu i Mbrojtjes Civile të Romës Giuseppe Napolitano ka hartuar 28 pika të ndjeshme, në funksion të së martës kur një pritet i nxehtë rekord deri në 42 gradë.

Nga Koloseu në Viale Marconi, nga Ponte Milvio në Viale Europa, nga Piazza Venezia në metro Anagnina dhe tregjet lokale, një grup pune prej 80 personash duke përfshirë vullnetarë dhe personel të mbrojtjes civile, Kryqi i Kuq dhe Acea do të jenë në rrugë nga 11 “në vapën më të ngarkuar të vitit”, shpjegon Napolitano, duke shtuar se në Kolose do të shpërndahen edhe shishe uji.

Kodi i nxehtësisë aktivizohet në urgjencë dhe klinikat lokale ambulatore në 7 ditë të javës për 12 orë për aksese në lidhje me efektet e vapës, përmirësimi i shërbimit të urgjencës mjekësore, riaktivizimi i Uscar (Njësitë Speciale Rajonale të Kujdesit), këto janë masat e marra për të promovuar ndihmën në shtëpi dhe për të shmangur aksesin e papërshtatshëm në Departamentin e Emergjencave. Dhe këto janë rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë që përmban qarkorja drejtuar Rajoneve për përballimin e emergjencës së të nxehtit dhe parandalimin e efekteve të valëve të të nxehtit të javëve të fundit.