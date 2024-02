Të paktën 104 të vrarë nga zjarri izraelit në vendin e shpërndarjes së ndihmave humanitare

Autoritetet shëndetësore në Gaza thanë sot se zjarri izraelit ndaj njerëzve që prisnin ndihma humanitare pranë qytetit të Gazës la 104 palestinezë të vdekur dhe 280 të plagosur, ndërsa një spital tha se kishte marrë 10 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur.

Sipas Agence France-Presse, numri i të plagosurve është 760.

⚡️Harsh scenes after the occupation committed a massacre against Palestinians on Al-Rashid Street in Gaza while they were waiting for aid.

More than 150 martyrs so far. pic.twitter.com/4tTH305r3j

