Me votën e Parlamentit, e drejta për abort do të përfshihet në Kushtetutën e Suedisë. Ndryshimi synon të forcojë mbrojtjen ligjore të grave dhe të drejtën e tyre për të vendosur për trupin e vet.
Javën e kaluar, 292 deputetë votuan në favor të ndryshimit, 51 kundër, ndërsa gjashtë nuk morën pjesë. Dispozita e re pritet të hyjë në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm.
Të lidhura
None found
Sipas amendamentit, një grua shtatzënë mund ta ndërpresë shtatzëninë në përputhje me rregullat e parashikuara në ligj. Hollësitë do të përcaktohen përmes legjislacionit përkatës, ndërsa përfshirja në Kushtetutë synon të sigurojë që kjo e drejtë të mbrohet dhe të mund të ushtrohet edhe në praktikë.
Nisma erdhi nga qeveria e kryeministrit suedez Ulf Kristersson. Në vitin 2023, qeveria krijoi një komision ndërpartiak për shqyrtimin e të drejtave dhe lirive themelore, ku morën pjesë përfaqësues të të gjitha partive parlamentare. Në krye të tij ishte gjyqtari Henrik Jermsten.
Komisioni vlerësoi se e drejta për abort dhe interesat që ajo mbron kanë rëndësi të mjaftueshme për t’u garantuar në Kushtetutë. Sipas përfundimeve të tij, kjo mbrojtje do të forcojë vetëvendosjen dhe integritetin fizik të grave shtatzëna.
Partia e Majtë dhe të Gjelbrit votuan kundër paketës së ndryshimeve, ndonëse mbështesin kushtetutësimin e së drejtës për abort. Kundërshtimi i tyre lidhej me dispozitat për shtetësinë dhe lirinë e organizimit. Meqë amendamentet u votuan së bashku, deputetët nuk mund të votonin veçmas për secilën dispozitë.