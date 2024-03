“Stambolli mund të goditet nga një tërmet i fuqishëm” Sizmologu: Shpresoj që Kryetari i Bashkisë të përgatisë qytetin

Autoritetet në Turqi jetojnë prej muajsh nën kërcënimin e një tërmeti të madh në Stamboll, i cili pritet të ketë efekte shkatërruese të një tërmeti të tillë si cunami.

Sizmologu turk, Naci Gyorur , ka paralajmëruar se Stambolli mund të goditet nga një tërmet me magnitudë nga 7.2 deri në 7.6 Rihter.

Në një intervistë për TGRT Haber, sizmologu tha se autoritetet në Stamboll duhet të përgatisin qytetin për një tërmet me përmasa të mëdha. Ai tha se është e domosdoshme që ndërtesat të kenë sisteme antisizmike.

“Ekziston mundësia e magnitudave 7.5 dhe 7.6….Ne e dimë se cilat pjesë të Stambollit do të jenë më të rrezikuiara në rast tërmeti. Shpresoj që Kryetari i Bashkisë Metropolitane të Stambollit të bëjë atë që është e nevojshme për të përgatitur qytetin për një tërmet. Ndër këto kërkesa janë edhe detajet e qytetit. Qyteti nuk përgatitet rastësisht për një tërmet. Kur bëhet fjalë për përgatitjen e Stambollit për një tërmet, siç mendojnë një pjesë e konsiderueshme e politikanëve të sotëm, menjëherë mendojnë për stokun e ndërtesave…. Por nuk është e mundur që Stambolli të përgatitet për një tërmet me një strukturë të thjeshtë ndërtimi . Nëse i përgatit të gjithë elementët e qytetit, publikun, infrastrukturën, stokun e ndërtesave, ekosistemin dhe mjedisin dhe ekonominë për një tërmet në të njëjtën kohë në mënyrë të integruar, do ta kesh përgatitur qytetin për një tërmet”, tha sizmologu turk.

Duke theksuar se politika duhet të lihet mënjanë dhe të bëhen studime për tërmetet, Gyorur tha: ” Nuk ka punë harmonike midis Bashkisë Metropolitane të Stambollit dhe qeverisë qendrore.

“Qeveria nuk e bën dot pa bashkinë. Prandaj uroj që politika në këto çështje të lihet mënjanë dhe të ketë unitet forcash. Nuk ka asnjë bashkëpunim mes IBM dhe qeverisë qendrore. Është fakt që kryetarët e bashkive e marrin seriozisht punën e tyre. Arsyet e tyre janë gjithashtu të dukshme. Imamoglu vazhdon të thotë se problemi më i madh i Stambollit është tërmeti”, tha sizmologu.

Kujtojmë se në shkurt të 2023 Yurqia u godit nga një tërmet katastrofik. Tërmeti me magnitudë 7.8, fatkeqësia më vdekjeprurëse në historinë moderne të Turqisë, rrafshoi qytete në rajonet juglindore të vendit dhe Sirinë fqinje. Më shumë se 50,000 njerëz në Turqi humbën jetën dhe rreth 5,900 në Siri, ndërsa milionë kanë mbetur të pastrehë.