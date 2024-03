Spekulimet për tradhti nga Princ William, a po përsëritet historia e Princeshës Diana me Kate Middleton?

Spekulimet për vendndodhjen e Princeshës së Uellsit, Kate Middleton, kanë dalë jashtë çdo imagjinate. Ato variojnë nga komplikimet serioze shëndetësore, e deri tek thashethemet për divorc, duke qenë se gjatë kësaj jave u raportua për një tradhti të supozuar të Princit William me ish-modelen britanike, Sarah Rose Hanbury. Nëse këto spekulime do të rezultojnë të vërteta, atëherë ato do të shënojnë një kapitull të ri të historisë së monarkinë britanike, duke u përsëritur drama e divorcit të Princeshës Diana nga Mbreti Charles III, për shkak të tradhëtisë së supozuar me Camilla-n.

Mungesa e daljeve publike të Kate Middleton ka nxitur teori të shumta konspirative mbi vendndodhjen e saj madje termi #KateGate është bërë trend në rrjetet sociale, për shumë të shqetësuar për gjendjen e saj. Ajo nuk është parë që nga 25 dhjetori, derisa në janar është raportuar se iu është nënshtruar një operacioni të planifikuar abdominal.

Pallati pati paralajmëruar se Princesha e Uellsit do të pushojë deri pas Pashkëve, por mungesa e saj si dhe fotografia e famshme e edituar që u publikua nga Princi William, nxiti spekulimet në internet për gjendjen e saj. Bëhet fjalë, për një fotografi familjare, ku Kate Middleton pozonte me fëmijët të saj të buzëqeshur, foto e cila doli se ishte në fakt e manipuluar. Pas kësaj, një reagim zyrtar u bë nga llogaria e Kate në X, ku thoshte se i pëlqen të editojë fotografitë përpara publikimit.