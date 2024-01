Spanjollët u drejtohen plazheve në mes të dimrit, temperatura rekord të larta për janarin

Temperaturat e pranverës në mes të dimrit të Spanjës i joshën njerëzit në plazhe dhe kafene në natyrë të enjten. Ata që shijojnë motin jashtëzakonisht të ngrohtë shprehën shqetësime rreth ndryshimeve klimatike dhe kërcënimit të valëve të reja të të nxehtit.

Shërbimi meteorologjik priste që temperaturat të arrinin 28 gradë Celsius në rajonin mesdhetar të Murcias dhe 24-26 gradë celsius në pjesën më të madhe të Andaluzisë në Spanjën jugore, me shumë pjesë të tjera të vendit që do të ngjiteshin në 20 gradë Celsius. Këto temperatura janë rreth 10 gradë mbi nivelet normale për koha e vitit në disa vende.

Shkencëtarët i kanë lidhur temperaturat përvëluese dhe kushtet e thata dhe me erë në shumë pjesë të botës, përfshirë Evropën Jugore, me ndryshimin e klimës. Viti i kaluar ishte i dyti më i ngrohti në rekord në Spanjë me valë të nxehta të njëpasnjëshme që shkaktuan thatësira dhe zjarre.