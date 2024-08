Sondazh i New York Times: Harris kryeson në 3 shtetet kryesore kundër Trumpit

Shtetet e Pensilvanisë, Michigan-it dhe Wisconsin-it janë shumë të rëndësishme për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.

Dhe për këtë rregullisht po organizohet sondazhe në baza javore. Një të fundit e ka bërë gazeta më e madhe amerikane, The New York Times në bashkëpunim me Siena College.

Sipas tyre, kandidatja demokrate, Harris kryeson kundër republikanit Trump në tri këto shtete.

Në secilin shtet, Harris ka mbështetjen e 50 për qind të votuesve ndërsa Trump 46%.