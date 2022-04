“Situata mbetet jashtëzakonisht e  vështirë në lindje”, Zelensky bën thirrjen e fundit për bashkëpunëtorët e luftës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se situata ushtarake në lindje të vendit “mbetet jashtëzakonisht e vështirë”.

Në një fjalim virtual herët në mëngjes, ai tha se trupat ruse po tërhiqeshin në veri, me një ritëm të ngadaltë por të dukshëm.

Por, paralajmëroi ai, ata po grumbulloheshin dhe përgatiteshin për goditje të reja të fuqishme në rajonin e Donbas dhe në Kharkiv.

“Betejat e vështira na presin. Nuk mund të mendojmë se i kemi kaluar tashmë të gjitha provat”.

Në fjalimin e tij, Zelensky kishte një mesazh për liderët pro-rusë të instaluar në qytetet e pushtuara.

Duke iu referuar marrjes së lidershipit si një “shaka shumë e trashë 1 prilli”, ai i përshkroi liderët si “Gauleiters” të përkohshëm, një referencë për udhëheqësit e distrikteve në Gjermaninë naziste.

“Mesazhi im për ta është i thjeshtë: përgjegjësia për bashkëpunim është e pashmangshme. Nesër ose pasnesër është një çështje dytësore. Kryesorja është pashmangshmëria që drejtësia të kthehet”.

Zelensky tha se Moska kishte “kërcënuar punonjësit e ndërmarrjeve dhe autoriteteve për të bashkëpunuar me këta të emëruar të mashtruar”. Por ai shtoi se çdo bashkëpunim me udhëheqës të tillë do të kishte pasoja.

“Do të ketë probleme për bashkëpunimin me ta ose me pushtuesit drejtpërdrejt. Ky është paralajmërimi i fundit”.

Zelensky foli dhe për evakuimet. Ai bëri thirrje për evakuimin e suksesshëm të civilëve të premten përmes korridoreve humanitare në tre rajone: Donetsk, Luhansk dhe Zaporizhzhia.

Gati gjysma e më shumë se 6,000 të evakuuarve u larguan nga qyteti port i rrethuar i Mariupolit, tha ai./albeu.com