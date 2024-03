Siri/ Makina bombë shpërthen në tregun e mbushur me njerëz, të paktën 7 të vdekur

Një makinë e montuar me eksploziv shpërtheu herët në mëngjes të dielën në një treg në një qytet verior të Sirisë të kontrolluar nga forcat pro-turke. Si pasojë tetë persona mbetën të vdekur dhe mbi 20 të plagpsur, tha Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut (OSDH). T

ë paktën “tetë persona u vranë dhe 23 të tjerë u plagosën” kur “një makinë e montuar me eksploziv shpërtheu në mes të tregut” në Azaz, në veri të provincës Alepo, tha OJQ, duke sqaruar se numri ishte i përkohshëm.

Sipas Observatorit, shpërthimi shkaktoi “dëme të konsiderueshme” dhe një zjarr.

#BREAKING ⚡️🇸🇾First reports of a bomb attack in Syria. An explosion occurred in a vehicle at the entrance of the market in Azaz. There are dead and injured people. – LS pic.twitter.com/bjw4xQgu8Q

— UK R REPORT (@UKR_Report) March 30, 2024