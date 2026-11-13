SHBA takon përfaqësuesit e Listës Studentore serbe: Presim vijimin e Dialogut Strategjik

Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, Brendan Hanrahan, u takua me përfaqësues të Listës Studentore në Serbi, njoftoi Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Beograd. Sipas ambasadës, ai i përgëzoi për rezultatin në zgjedhje dhe bisedoi me ta për mundësitë e bashkëpunimit të ardhshëm.
Në deklaratën e misionit diplomatik thuhet se SHBA-ja është e gatshme të punojë me udhëheqjen e ardhshme të Serbisë për përmbushjen e prioriteteve të përbashkëta. Uashingtoni shprehu gjithashtu pritshmërinë për vazhdimin e Dialogut Strategjik mes dy vendeve dhe për forcimin e mëtejshëm të partneritetit dypalësh.
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Takimi i Hanrahanit vjen ndërsa Serbia përgatitet për ndryshimin e pushtetit pas zgjedhjeve parlamentare të 25 tetorit. Lista Studentore siguroi shumicën e nevojshme për të formuar Qeverinë, me 140 nga 250 vendet në Kuvend. Lista e drejtuar nga ish-presidenti Aleksandar Vuçiç mori 103 mandate.
Ky rezultat i dha fund qëndrimit shumëvjeçar në pushtet të Partisë Përparimtare Serbe të Vuçiçit, e cila qeveriste që prej vitit 2012. Fitorja e studentëve pasoi një valë protestash kundër korrupsionit dhe mungesës së llogaridhënies.
Kalimi i pushtetit pritet të jetë edhe një provë për politikën e jashtme serbe. Gjatë drejtimit të Vuçiçit, Serbia është përpjekur të ruajë marrëdhëniet me Perëndimin, duke mbajtur njëkohësisht lidhjet e ngushta me Rusinë dhe Kinën.