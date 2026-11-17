Pas 26 vitesh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk konsiderohen më një vend ku fruthi është eliminuar, pasi transmetimi i virusit ka vijuar dhe epidemia nuk është frenuar.
Organizata Panamerikane e Shëndetësisë (PAHO) e bëri të ditur vendimin të martën, duke njoftuar se të njëjtin status e kanë humbur edhe Bolivia dhe Meksika.
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Që nga viti 2025, në SHBA janë evidentuar rreth 7,700 raste infektimi dhe të paktën 13 persona kanë humbur jetën. Pjesa më e madhe e të prekurve rezultojnë të pavaksinuar.
Vendimi erdhi pasi i njëjti virus është transmetuar në mënyrë të pandërprerë për më shumë se një vit, çka tregon se fruthi nuk është më nën kontrollin e nevojshëm për të ruajtur certifikimin e eliminimit.
PAHO u ka kërkuar autoriteteve amerikane të hartojnë një plan korrigjues. Dokumenti duhet të përfshijë forcimin e vaksinimit, përmirësimin e mbikëqyrjes epidemiologjike dhe masat për reagimin ndaj shpërthimeve.
Për të rifituar statusin, SHBA-ja duhet të dëshmojë se nuk ka pasur transmetim të virusit për 12 muaj radhazi.
Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) deklaruan se do të vijojnë përpjekjet për të ndalur shpërthimet dhe për të rikthyer statusin e eliminimit të fruthit.
Rreziku është veçanërisht i lartë për foshnjat nën një vjeç, të cilat nuk e kanë arritur ende moshën kur kryhet vaksinimi rutinë kundër fruthit.