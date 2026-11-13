SHBA-ja dhe Kina zhvillojnë takimin e parë të Bordit të Tregtisë

SHBA-ja dhe Kina zhvillojnë takimin e parë të Bordit të Tregtisë

SHBA-ja dhe Kina zhvilluan të premten takimin e parë zyrtar të Bordit të Tregtisë, mekanizmit të ngritur për të diskutuar lidhjet ekonomike dhe shkëmbimet tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë.

Sipas Reuters, Zyra e Përfaqësuesit Tregtar të SHBA-së konfirmoi se përfaqësuesit e të dy vendeve u takuan për herë të parë më 13 nëntor.

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Për krijimin e bordit kishin rënë dakord presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping, gjatë samitit të mbajtur në Pekin në muajin maj.

Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Zyra e Përfaqësuesit Tregtar të SHBA-së bëri të ditur se administrata Trump dëshiron ta vazhdojë dialogun me Pekinin, me synimin për të vendosur një tregti të drejtë dhe të ekuilibruar mes dy ekonomive.

Ky takim shihet si një hap me rëndësi për menaxhimin e marrëdhënieve tregtare mes dy fuqive, ndërsa tarifat dhe konkurrenca ekonomike mbeten çështje të rëndësishme për Uashingtonin dhe Pekinin.


Shtuar 13.11.2026 20:25

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