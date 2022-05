SHBA do të dërgojë sisteme raketore me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë

SHBA po përgatitet të dërgojë sisteme të avancuara raketash me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë pas një kërkese të zyrtarëve ukrainas, shkruan The Guardian.

Zyrtarë të lartë ukrainas, duke përfshirë presidentin Volodymyr Zelensky dhe ministrin e jashtëm Dmytro Kuleba, i kanë kërkuar SHBA-së dhe aleatëve të saj të dërgojnë Sistemin e Raketave të Shumëfishta Launch, ose MLRS.

Sistemet e armëve të prodhuara në SHBA mund të lëshojnë një breshëri raketash në qindra kilometra – shumë më larg se çdo sistem që ka tashmë Ukraina, të cilat ukrainasit argumentojnë se mund të jetë një ndryshim i lojës në luftën e tyre kundër Rusisë.

Spoke with my German counterpart @ABaerbock and briefed her on the difficult situation in the Donbas. We need more heavy weapons delivered as soon as possible, especially MLRS, to repel Russian attacks. Also discussed further sanctions on Russia and Ukraine’s EU candidate status.

