Samiti i BE-së/ Von der Leyen: Qëllimi ynë është të forcojmë fuqinë negociuese të fermerëve

Hapat e parë për të përballuar krizën me të cilën përballet bota bujqësore, liderët evropianë i mirëpresin në konkluzionet që miratuan këtë të premte, në ditën e dytë të punimeve të Samitit në Bruksel.

“Fermerët kanë nevojë për një kuadër të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm, duke përfshirë edhe shoqërimin e tyre në përballjen me sfidat mjedisore dhe klimatike”, theksojnë liderët europianë në përfundimet e tyre.

Gjatë një konference për shtyp, presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen theksoi tre fushat ku ka vendime, duke iu përgjigjur sfidave aktuale me të cilat përballen fermerët: masat për të reduktuar barrën administrative, aftësinë e fermerëve për të negociuar dhe për të hequr dorë nga kërkesat në rastet e motit ekstrem. ngjarjet dhe drejtësinë në zbatimin e rregullave, veçanërisht në lidhje me importet. “Fermerët më thonë se ndonjëherë detyrohen të shesin prodhimet e tyre nën koston e prodhimit dhe kjo është krejtësisht e papranueshme. Pra synimi ynë është të forcojmë fuqinë e tyre negociuese”, ka theksuar ajo.

Sakaq, kryetarja e Komisionit nënvizoi propozimin për një fleksibilitet më të madh në përmbushjen e kushteve të rëndësishme mjedisore të përfshira në Politikën e Përbashkët Bujqësore.

Komisioni propozoi që fermat e vogla, me më pak se dhjetë hektarë, të përjashtohen nga kontrollet dhe penalitetet. “Kjo ka të bëjë me rreth 65% të të gjithë fermerëve në BE, ndërsa mbulon vetëm 10% të tokës. Prandaj do të ketë një ulje të madhe të barrës administrative për fermerët duke ruajtur objektivat mjedisore”, theksoi Ursula von der Leyen, e cila u bëri thirrje vendeve anëtare të miratojnë propozimet e Komisionit muajin e ardhshëm.