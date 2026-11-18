Shenzhen është shndërruar në pikëtakimin e diplomacisë dhe ekonomisë botërore, teksa ka nisur samiti APEC 2026.
Përfaqësues nga 21 ekonomitë e Azi-Paqësorit po shqyrtojnë perspektivën e tregtisë, investimeve dhe zhvillimit ekonomik mes pasigurive globale dhe përplasjeve tregtare. Megjithatë, vëmendja ndërkombëtare është përqendruar edhe te takimi i pritshëm i presidentit amerikan Donald Trump me presidentin rus Vladimir Putin dhe atë kinez Xi Jinping.
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Në agjendën ekonomike të samitit parashikohet të trajtohen zgjerimi i tregtisë së lirë, nxitja e investimeve dhe thellimi i bashkëpunimit mes vendeve të rajonit.
Një shqetësim i veçantë janë tensionet tregtare dhe shtimi i proteksionizmit, që kanë shtuar pasigurinë për kompanitë dhe zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit. Pjesëmarrësit pritet të diskutojnë edhe integrimin ekonomik rajonal, thjeshtimin e procedurave doganore, lidhjet infrastrukturore dhe rritjen e shkëmbimeve përtej kufijve.
Inteligjenca artificiale dhe transformimi digjital janë gjithashtu ndër përparësitë e takimit. APEC synon të nxisë futjen e teknologjive të reja në industri, shërbime dhe sektorin publik, duke i konsideruar ato burim të produktivitetit dhe rritjes së ardhshme ekonomike. Në diskutime përfshihen po ashtu siguria energjetike, ajo ushqimore dhe zhvillimi i qëndrueshëm.
Brenda qendrës mediatike të samitit janë vendosur ekrane të mëdha për të transmetuar aktivitetet dhe takimet. Gazetarë nga vende të ndryshme po ndjekin zhvillimet, ndërsa interesi i mediave dhe i komunitetit ndërkombëtar shtrihet përtej temave ekonomike, te takimi i tre presidentëve.
Më 19 nëntor, Trump, Putin dhe Xi pritet të takohen së bashku në Shenzhen. Kremlini ka bërë të ditur se biseda do të zhvillohet në rezidencën zyrtare të presidentit kinez, jo në godinën kryesore ku mbahen aktivitetet e samitit.
Temat e pritshme në tryezën e liderëve përfshijnë sigurinë ndërkombëtare, çarmatimin bërthamor dhe zhvillimet në konfliktet globale. Trump ka shfaqur interes për bisedime mbi pakësimin e armëve bërthamore, ndërsa lufta në Ukrainë dhe konflikti me Iranin mbeten pjesë e sfondit të tensioneve ndërkombëtare.