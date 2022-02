Rusia njofton tërheqjen e trupave, Perëndimi skeptik: Presim provat!

Rusia ka njoftuar se do të fillojë tërheqjen e një pjese të trupave nga kufiri me Ukrainën, por Perëndimi është skeptik për situatën e krijuar tashmë në kufirin me Ukrainën duke theksuar se ka nevojë për më shumë prova dhe besueshmëri nga Moska, sipas BBC

Menjëherë pas tërheqjes së një pjesë të trupave rusë, zëdhënësja e ministrisë se Jashtme të Rusisë ka akuzuar perëndimin se manipuluan me alarmin për një sulm të mundshëm rus mbi ish-republikën sovjetike, raporton abcnews.al.

Nga ana tjetër, sipas një njoftimi të qeverisë britanike, Rusia duhet të tregojë më shumë prova për të treguar se ajo nuk do të pushtojë vendin. Ndërkohë kryeministri Boris Johnson pritet të mbajë një takim urgjent të martën për të diskutuar qëndrimin e Mbretërisë së Bashkuar ndaj krizës.