Rusia akuzohet për përdorimin e sistemeve të sulmeve të paligjshme me gaz kimik kundër ushtarëve ukrainas

Rusia është akuzuar se ka përdorur sistem të sulmeve të paligjshme me gaz kimik kundër ushtarëve ukrainas. Trupat ukrainase kanë deklaruar se janë përballur me sulme të rregullta nga dronët e vegjël që hedhin gaz lotsjellës dhe kimikate të tjera.

Përdorimi i substancave të tilla është i ndaluar gjatë kohës së luftës, sipas Konventës për Armë Kimike. Moska u akuzua për përdorim të armëve kimike në një sulm me dron në portin e Mariupolit edhe në fazat e hershme të pushimit të saj në shkurt të vitit 2022.

Rebekah Maciorowski, mjeke luftarake amerikane dhe infermiere e kualifikuar e cila shërben në ushtrinë ukrainase u shpreh se ukrainasit çdo ditë sulmohen me armë kimike

“Djemtë e mi e morën atë ndërsa ishin nën zjarr, sepse askush nuk besonte se ata po sulmoheshin me armë kimike”, tha Maciorowski për ushtarët e brigadës 53.

Ndërsa komandanti Ihor i rajonit të Donetskut ka njoftuar se çdo pozicion në front po sulmohet me një ose dy granata gazi në ditë. Edhe pse presidenti rus, Vladimir Putin, që moti është paralajmëruar nga vendet perëndimore për përdorimin e armëve kimike, me sa duket Ukraina po avancon gjithnjë e më shumë në kundërsulme sa që rusët të vetmen mundësi po e shohin sulmin me substanca kimike