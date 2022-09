Rusët nuk duan të shkojnë në luftë, 25-vjeçari masakron me grushte rekrutuesin e Kremlinit (VIDEO)

Rusëve duket se iu ka ardhur “në majë të hundës” me luftën në Ukrainë dhe thirrjet për rekrutime çdo muaj nga ana e Vladimir Putin.

Pasi morën rrugët dhe po tentojnë në çdo lloj formë që të braktisin vendin vetëm e vetëm që të mos shkojnë në luftë, një 25-vjeçar ka guxuar dhe ka dalë kundër rekrutuesve që Kremlini ka lëshuar anembanë Rusisë për të plotësuar 300 mijë ushtarët e rinj që Putin kërkoi në sajë të mobilizimit ushtarak.

Në një video që po qarkullon në rrjet tregohet sesa të vendosur janë rusët për të mos iu bindur rekrutimit të pjesshëm të shpallur javën e kaluar.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.

Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.

The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, “partially mobilized”. He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022