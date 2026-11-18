Banka më e madhe gjermane, Deutsche Bank, është vënë sërish në qendër të kritikave pasi u bënë publike më shumë se 15 milionë dokumente të brendshme. Këto materiale nxjerrin në pah praktika biznesi të dyshimta, dobësi në mekanizmat kundër pastrimit të parave dhe lidhje të diskutueshme me klientë me ndikim.
Mediat ndërkombëtare si Der Spiegel, ZDF, The New York Times dhe Financial Times kanë analizuar këto dokumente, të cilat përmbajnë mbi nëntë milionë e-maile, raporte dhe shënime të brendshme.
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Raportimet tregojnë se banka i ka injoruar sinjalet e brendshme për marrëdhënie biznesi të rrezikshme. Dokumentet hedhin dritë edhe mbi lidhjet me oligarkë rusë, si dhe mbi bashkëpunimin afatgjatë me Jeffrey Epstein dhe presidentin amerikan Donald Trump.
Përveç kësaj, në dokumente përmenden skema të dyshimta të optimizimit fiskal për klientët e pasur, transaksione në industrinë e armëve dhe mbajtja e llogarive për donacionet e partisë gjermane AfD, megjithëse brenda bankës kishte kundërshti. Publikimi i këtij informacioni pati efekt të menjëhershëm në bursa.
Vlera e aksioneve të Deutsche Bank ra deri në 6,2 për qind, duke e bërë atë humbësen më të madhe të përkohshme në indeksin DAX. Megjithatë, vetë banka e ka zvogëluar peshën e këtyre zbulimeve, duke theksuar se rastet i takojnë periudhave të kaluara dhe se nuk priten pasoja të mëdha financiare.