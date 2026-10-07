Rreziku në Ngushticën e Hormuzit çon pagat e kapitenëve deri në 100 mijë dollarë, plus bonus për çdo kalim

Kapitenët dhe ekuipazhet që marrin përsipër të kalojnë me cisterna nëpër Ngushticën e Hormuzit po shpërblehen me pagesa të larta, në përpjesëtim me rrezikun që përballojnë.
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Për kapitenët e tankerëve të naftës që lundrojnë në këtë zonë të tensionuar të Lindjes së Mesme ofrohen deri në 100,000 dollarë në muaj. Krahas kësaj page, ata mund të marrin edhe një bonus prej 50,000 dollarësh për çdo kalim, ndërsa kompanitë e transportit përpiqen të mbajnë në funksion lëvizjen e anijeve në një prej korridoreve energjetike më të rrezikshme në botë.
Sipas një raporti të Financial Times, këto paketa të pazakonta financiare po përdoren për të tërhequr detarë, në një kohë kur Irani ka shtuar sulmet ndaj anijeve dhe prodhuesit e naftës në Gjirin Persik po përpiqen të sigurojnë vazhdimësinë e eksporteve të naftës së papërpunuar përmes ngushticës.
Paralelisht me rritjen e pagave për ekuipazhet, është rritur ndjeshëm edhe kostoja e transportit të naftës në këtë itinerar. Tarifat për ngarkesat që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit kanë arritur këtë javë në rreth 1.3 milion dollarë në ditë, nga vetëm 20,000 deri në 50,000 dollarë në ditë sa ishin vitin e kaluar.
Në kushte të zakonshme, një kapiten cisternë paguhet rreth 15,000 dollarë në muaj, ndërsa një marinar i zakonshëm merr afërsisht 1,500 dollarë. Kur punojnë në jug të Detit të Kuq dhe në Gjirin e Omanit, anëtarët e ekuipazhit përfitojnë dyfishin e pagës së tyre. Për kalimin aktual nëpër Ngushticën e Hormuzit, marinarët e zakonshëm mund të paguhen katër deri në gjashtë herë më shumë se paga e tyre normale.
Shumica e lundrimeve në këtë ngushticë zhvillohen si transport i përsëritur mallrash, me cisterna të dedikuara për udhëtime të njëpasnjëshme. Kjo u jep anëtarëve të ekuipazhit mundësinë të sigurojnë të ardhura mujore më të larta se ato që do të merrnin edhe në pozicionin e kapitenit, por njëkohësisht i ekspozon vazhdimisht ndaj rrezikut të sulmeve me raketa dhe dronë.