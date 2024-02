Provokimet e Kim Jong Un ngrenë dyshime se ai po planifikon luftë

Në javët e fundit, Kim Jong Un ka lënë mënjanë politikën e dekadave të vendit të tij ndaj Koresë së Jugut – duke shpallur tani se Koreja e Veriut nuk do të kërkojë më pajtim dhe ribashkim me Jugun dhe duke bërë thirrje që ai të klasifikohet si “armiku i tyre i përhershëm”.

Koreja e Veriut “nuk do luftë, por nuk do ta shmangë atë”, deklaroi Kim në një tubim politik muajin e kaluar, sipas gazetës shtetërore KCNA.

Nëse do të vinte lufta, qëllimi i vendit do të ishte “pushtimi, shtypja dhe rikthimi i Republikës së Koresë dhe nënshtrimi i saj në territorin e republikës”, tha ai, duke iu referuar Koresë së Jugut me emrin e saj zyrtar.

Ndryshimi i politikës në vendin e aftë për armë bërthamore ka ardhur së bashku me një breshëri testesh armësh, granatimet e një zone detare dhe thirrjet nga Kim për Korenë e Veriut që të përshpejtojë përgatitjet e luftës në përgjigje të “lëvizjeve konfrontuese” nga SHBA.

Zhvillimet po tërheqin shqetësimin ndërkombëtar – dhe debatin mes vëzhguesve me përvojë – për qëllimet e liderit në zemër të regjimit të fshehtë të vendit.

“Ne nuk e dimë se kur dhe si planifikon Kim të tërheqë këmbëzën, por rreziku është tashmë shumë përtej paralajmërimeve rutinë në Uashington, Seul dhe Tokio për ‘provokimet’ e Phenianit,” shkruajtën ekspertët e shquar Robert Carlin dhe Siegfred Heckler në Korenë e Veriut.

Shumë vëzhgues të tjerë nuk pajtohen – duke argumentuar se lideri 40-vjeçar e di mirë se çdo lëvizje e madhe ushtarake kundër Koresë së Jugut dhe aleatit të saj, Shteteve të Bashkuara, mund të përshpejtojë rënien e regjimit të tij.

Por edhe këta vëzhgues po përgatiten për një vit agresioni të shtuar – dhe shprehin shqetësimin për rrezikun e armiqësive të përshkallëzuara të Koresë së Veriut që çojnë në një lloj angazhimi ushtarak në Gadishullin Korean, duke rritur rrezikun, sado të largët, të konfliktit bërthamor.

“Situata në Gadishullin Korean ka hyrë në një fazë shumë kritike,” tha Eul-Chul Lim, drejtor i Qendrës Kërkimore të Koresë së Veriut në Institutin e Universitetit Kyungnam për Studimet e Lindjes së Largët në Seul.

“Duke pasur parasysh nivelin e lartë të tensionit të ndërsjellë, ekziston mundësia e konfliktit aksidental për shkak të keqkuptimeve, gjykimeve të gabuara dhe perceptimeve të gabuara”, edhe nëse Kim ka të ngjarë të sheh “pak përfitim politik ose ekonomik” në luftë, shtoi ai.

Kim është i njohur për provokimet e tij dhe ka sinjalizuar vitet e fundit një ndryshim të ardhshëm të politikës në Korenë e Jugut.

Por ekspertët thonë se ndryshimet tani ka të ngjarë të nxiten nga shqetësimet në rritje të Kim pasi Koreja e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara rritin stërvitjet dhe koordinimin ushtarak – dhe besimin e tij të sapogjetur në një klimë gjeopolitike në ndryshim që e ka afruar Phenianin me një partner kyç, Rusinë.

Ndryshimet përkojnë gjithashtu me një vit zgjedhor në SHBA, ku Presidenti Joe Biden kërkon një mandat të dytë duke menaxhuar kriza të shumta globale. Kim mund të dëshirojë ta shoh atë të zëvendësohet nga paraardhësi dhe kandidati Donald Trump.