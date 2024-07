Presidenti Trump qëllohet me armë, Shërbimi sekret përballet me kritika, drejtoresha thirret për të dëshmuar

Shërbimi Sekret po përballet me pyetje pasi ish-presidenti amerikan Donald Trump u qëllua me armë gjatë një mitingu në Pensilvani. Trump, i cili tani “po shkon mirë”, thotë se ai u qëllua në vesh ndërsa qëndronte para turmave në një shesh panairi në Butler.

Një kalimtar u vra nga të shtënat dhe dy të tjerë u plagosën rëndë, sipas një zëdhënësi të Shërbimit Sekret. Drejtoresha e Shërbimit Sekret, Kimberly Cheatle, është thirrur për të dëshmuar para Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA më 22 korrik nga Komiteti i Mbikëqyrjes, bordi kryesor hetimor i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA.

Në një konferencë për shtyp të dielën, agjenti special i FBI-së, Kevin Rojek tha se ishte “e habitshme” që sulmuesi, i cili është quajtur si 20-vjeçari Thomas Matthew Crooks, ishte në gjendje të hapte zjarr përpara se Shërbimi Sekret ta vriste. Një hetim për atentatin në tentativë, i cili tashmë është duke u zhvilluar, përfshin FBI-në, Shërbimin Sekret dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare.

“Amerikanët kërkojnë përgjigje për tentativën për vrasjen e Presidentit Trump”, tha Komiteti Mbikëqyrës në një deklaratë në mediat sociale.

Trump u largua shpejt nga skena dhe u fut në një automjet në pritje pasi të shtënat u qëlluan vetëm disa minuta në fjalimin e tij në orën 18:11 me kohën lokale të së shtunës. Gjaku mund të shihej pranë veshit të ish-presidentit teksa ai ngriti grushtin drejt turmës.

Ish-Presidenti amerikan Donald Trump është qëlluar me armë zjarri teksa po fliste në një tubim në Pensilvani, ditën e djeshme rreth orës 18:13. Trump është goditur rreth veshit të tij të djathtë teksa po fliste dhe videot e tregojnë atë duke shtrënguar me shpejtësi veshin dhe më pas duke u ulur në tokë, ndërsa agjentët e sigurisë dhe të tjerët i vijnë në ndihmë. Ai u ngrit me gjak në anën e fytyrës dhe dukej se po thoshte “lufto, lufto” ndërsa shtrëngonte grushtin.

Trump më pas u shoqërua shpejt nga skena dhe në automjetin e tij. Ekipi dhe shërbimi sekret i Trump konfirmuan se ai ishte “mirë” dhe po kontrollohej në një institucion mjekësor lokal. Ndërkohë FBI-ja tha tha se ka marrë nën kontroll hetimin. Trump konfirmoi në një deklaratë të publikuar në faqen e tij të mediave sociale, se autori i sulmit u vra, ashtu si edhe një pjesëmarrës në tubim.

Dy persona të tjerë janë plagosur, sipas një deklarate të Shërbimit Sekret. Trump falënderoi Shërbimin Sekret dhe forcat e zbatimit të ligjit për punën e tyre. Presidenti i SHBA-ve Joe Biden tha dje se “të gjithë duhet ta dënojnë” atentatin e dyshuar ndaj ish-presidentit Donald Trump dhe shtoi se shpreson të flasë së shpejti me rivalin e tij.