Presidenti Erdogan, pas ndeshjes kritikon UEFA-n, Özil i hedh benzinë zjarrit

Turqia u eliminua nga Kampionati Evropian, por gjithsesi ishte në gjendje të bënte përshtypje në aspektin sportiv. Por, pas eliminimit, vështirë se dikush flet për këtë, sepse performanca u la në hije nga inskenimet politike dhe provokimet.

Ishte një çerekfinale emocionuese midis Holandës dhe Turqisë, të cilën portokallinjtë e fituan përfundimisht 2-1, para syve të presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan, i cili erdhi në Berlin në një vizitë të shpejtë për të mbështetur ekipin. Nuk ka pasur asnjë bisedë me kancelarin Olaf Scholz, por 70-vjeçari u ka ofruar ngushëllim lojtarëve turq vonë të shtunën në mbrëmje pas disfatës.

Me një kostum të errët dhe me një shprehje serioze, Erdogan shtrëngoi me zell duart, bëri takimet e rastit dhe qëndroi në mënyrë demonstrative pas kombëtares turke në mes të skandalit të përshëndetjes së ‘Ujqërve’ që rrethonte Merih Demiralin, i cili tashmë është përjashtuar nga UEFA.

Presidenti kishte ndryshuar planet e tij të udhëtimit për të ndjekur ndeshjen. Sipas informacioneve të agjencisë gjermane të shtypit (dpa), ai madje anuloi një udhëtim të planifikuar në Azerbajxhan.

“Ju përgëzoj të gjithëve. Edhe pse arritëm këtë rezultat sot këtu, ju jeni kampionët tanë,”- u deklaroi 70-vjeçari lojtarëve të dëshpëruar dhe tha: “Kjo që ndodhi u bë. Ne ishim në tetëshen e fundit. Shpresoj. Tani do të jemi kampionë”.

Erdogan përpiqet të luajë rolin e viktimës

Erdogan e portretizoi edhe një herë veten si një patriot i flaktë Ai gjithashtu shtrëngoi në mënyrë demonstrative dorën e Demirelit, gjesti i diskutueshëm i të cilit përshëndetja e ‘Ujkut’ kishte shkaktuar debate politike para ndeshjes me Holandën. Erdogan u largua nga kabina e tribunës për të duartrokitur ekipin dhe më pas komentoi debatin e përshëndetjes së ‘Ujkut’ para fluturimit për në shtëpi.

“Të jem i sinqertë, ndalimi i UEFA-s për dy ndeshje kundër Merih, ka hedhur një hije të rëndë në kampionat,”- tha 70-vjeçari në një intervistë me gazetarët, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Anadolu, dhe sheh e Turqinë në rolin e një viktime: “Kjo është e pashpjegueshme, është një vendim thjesht politik, në fakt, është një ndëshkim për Turqinë si komb.” Sipas mendimit të tij, Erdogan nuk është i vetëm në Turqi.

Özil nxit debatin e ngarkuar

Produksioni kishte filluar tashmë disa orë para fillimit të ndeshjes dhe ish-lojtari i kombëtares gjermane, Mesut Özil, i cili ishte gjithashtu ndër të ftuarit e shquar në Berlin, nxiti debatin e nxehtë. 35-vjeçari ka shpërndarë përmes Instagramit një foto të festës së kritikuar të Demiralit.

Disa ditë më parë, Özil kishte pozuar pa fanelë për një foto në të cilën duket tatuazhi i tij në gjoks me tre gjysmëhënë dhe një ujk që ulëritës, simbole që lidhen me “Ujqërit Gri”. E njëjta gjë vlen edhe për përshëndetjen e ‘Ujkut’, e cila zakonisht shpreh përkatësinë ose simpatinë ndaj lëvizjes ekstremiste turke të krahut të djathtë Ülkücü dhe ideologjisë së saj.

“Programi politik i ‘Ujqërve Gri’ parashikon një Turqi vetëm për turqit. Ata duan një shoqëri të homogjenizuar në të cilën pakicat përçmohen,”- shpjegoi autori dhe edukatori Burak Yilmaz, i cili ka studiuar “Ujqërit Gri” prej vitesh, në ARD-Sportschau.