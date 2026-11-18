Ura e Krimesë, një prej veprave më të rëndësishme infrastrukturore ruse, u godit dhe u nxor jashtë përdorimit pas një operacioni të hartuar nga ushtarakë dhe inxhinierë.
Sulmi u zhvillua natën mes së hënës dhe së martës. Sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, përgatitjet kishin zgjatur disa javë dhe plani u zbatua në shtatë faza.
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Fillimisht, sipas Kievit, u vunë në shënjestër sistemet ruse të mbrojtjes ajrore, radarët dhe pajisjet e luftës elektronike, për të dobësuar mbrojtjen e urës.
Pas kësaj, dronë dhe raketa ukrainase sulmuan vetë strukturën. Goditja e parë dëmtoi pjesën qendrore të urës rrugore, por nuk e shembi tërësisht. Sulmet e radhës nuk u dhanë autoriteteve ruse kohë të reagonin dhe rrëzuan një pjesë të harkut prej çeliku. Pesha e tij dëmtoi edhe segmentin hekurudhor poshtë.
Zelensky njoftoi se operacioni përfshiu disa lloje dronësh dhe raketash, ndër të cilat “Neptun”, “Flamingo” dhe mjete të tjera të prodhuara në Ukrainë.
Për shkak të dëmeve, autoritetet kanë pezulluar qarkullimin e automjeteve. Pala ruse njoftoi se trafiku hekurudhor është rikthyer pjesërisht, ndonëse edhe linja hekurudhore është dëmtuar.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha nga Moska se Vladimir Putin ishte vënë në dijeni për sulmin dhe se ura do të rindërtohet.
E përuruar në vitin 2018 nga vetë presidenti rus, Vladimir Putin, Ura e Krimesë shtrihet për rreth 19 kilometra dhe ka rëndësi të veçantë për Moskën, si në aspektin infrastrukturor, ashtu edhe në atë politik.