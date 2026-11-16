Gjermania, Danimarka, Austria, Greqia dhe Holanda kanë rënë dakord të hapin në Ruandë një qendër për emigrantët që do të dëbohen. Qeveritë holandeze dhe daneze njoftuan se qendra pritet të nisë pranimin e personave të transferuar në vitin 2027. Nisma synon të shtojë dëbimet dhe të kufizojë migracionin e parregullt.
Plani parashikon dërgimin në Ruandë të emigrantëve që qëndrojnë pa leje në këto pesë shtete të BE-së dhe që kanë përfunduar të gjitha procedurat ligjore për të qëndruar. Ata do të mund të integrohen në shoqërinë ruandeze ose të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Kjo skemë ndryshon nga marrëveshja e dështuar britanike, e cila synonte t’i çonte njerëzit në Ruandë për shqyrtimin e kërkesave të tyre për azil.
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Marrëveshja e Mbretërisë së Bashkuar nuk u zbatua kurrë, pasi u përball me sfida ligjore, dhe qeveria e re laburiste e anuloi në vitin 2024. Pesë shtetet evropiane deklarojnë se nisma e tyre respekton ligjin e BE-së dhe të drejtën ndërkombëtare. Organizatat për të drejtat e njeriut, megjithatë, kanë paralajmëruar se ajo mund të cenojë të drejtat e emigrantëve.
Pas njoftimit të bërë të hënën në Vjenë, qeveria holandeze bëri të ditur se në fazën e parë do të dërgohen vetëm burra beqarë. Sipas burimeve diplomatike që folën për AFP-në para njoftimit, qendra do të nisë si projekt pilot me rreth 100 persona, ku secili prej pesë vendeve mund të dërgojë afërsisht 20 emigrantë.
Agjencia Evropiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare, Frontex, raportoi rreth 110 mijë kalime të parregullta kufitare në BE gjatë dhjetë muajve të parë të vitit 2026. Shifra është 29% më e ulët se ajo e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar.