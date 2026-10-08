Pentagoni i kërkon CENTCOM-it gatishmëri për operacione të reja ushtarake ndaj Iranit

Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) ka marrë udhëzim nga Pentagoni që të finalizojë përgatitjet për një rinisje të mundshme të operacioneve të mëdha ushtarake kundër Iranit, sipas një raportimi të Axios.
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Urdhri nuk përmban një datë konkrete për nisjen e sulmeve dhe Presidenti Donald Trump ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Megjithatë, burime amerikane dhe izraelite të cituara në raport bëjnë të ditur se një ofensivë e re mund të ndërmerret përpara zgjedhjeve afatmesme në SHBA në nëntor, e madje potencialisht edhe para zgjedhjeve izraelite të 27 tetorit.
Nëse operacionet rifillojnë, objektivat e mundshëm përfshijnë qendrat bërthamore iraniane, infrastrukturën energjetike dhe pika të tjera me rëndësi strategjike. Sipas burimeve të Axios, mundësia e sulmeve përpara zgjedhjeve amerikane nuk shihet si e lartë, por as nuk përjashtohet.
Ky zhvillim vjen pas disa javësh me tensione dhe përpjekje diplomatike mes Uashingtonit dhe Teheranit. Axios raporton se negociatat e fundit kanë shënuar pak përparim, duke shtuar shqetësimet për një kthim të luftimeve në shkallë të gjerë.
Presidenti Trump ka diskutuar me këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare alternativa të ndryshme për Iranin, ndërsa së fundmi një takim i nivelit të lartë është zhvilluar në Camp David. Sipas raportimeve, administrata amerikane po shqyrton rikthimin në operacione të mëdha ushtarake, ndërkohë që negociatat me Teheranin vazhdojnë të mbeten të bllokuara.
Një rifillim i konfliktit përpara zgjedhjeve afatmesme në SHBA mund të sjellë edhe pasoja ekonomike, veçanërisht në çmimet e naftës dhe energjisë. Megjithatë, ende nuk ka një vendim zyrtar se kur ose nëse do të nisin sulme të reja.