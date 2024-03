“Pasardhës i anijes së famshme që u mbyt në 1912”, miliarderi australian planifikon të ndërtojë Titanic 2

Për më shumë se një dekadë, miliarderi australian Clive Palmer ka qenë forca shtytëse e planeve për të ndërtuar Titanikun II , “pasardhës” i anijes së famshme që u mbyt në 1912.

Palmer fillimisht filloi të bënte plane për Titanic II në 2012 dhe përsëri në 2018. Gjashtë vite më vonë, për të tretën herë, ai i parashtron këto plane, siç bëri të ditur në një konferencë për shtyp që dha sot në Sydney.

“Është shumë më argëtuese të bësh plane për Titanikun sesa të rri në shtëpi dhe të numëroj paratë e mia”, citohet të ketë thënë Palmer në mediat lokale. Pra, për Palmer, çështja nuk është se si të fitoni para, por ku t’i shpenzoni ato.

Herën e fundit që ai u përpoq të realizonte ëndrrën e tij, pandemia i vuri në pritje planet e tij pasi portet në mbarë botën u mbyllën dhe njerëzit që mund të udhëtonin në Titanic II u karantinuan. Sot, megjithatë, ajo kohë ka kaluar dhe anijet turistike po lundrojnë sërish në det të hapur. Pra, tani është koha e duhur që Palmer të ringjallë ëndrrën e tij Titaniku.

“Kemi kënaqësinë të njoftojmë se pas vonesave jashtëzakonisht të paparashikuara që kemi pasur, jemi edhe një herë gati për të realizuar ëndrrën e Titanic II. Le të fillojë udhëtimi”, tha Palmer në një deklaratë për shtyp.

Projektimet, të cilat janë shumë të ngjashme me përpjekjet e tij të mëparshme, janë shqyrtuar për t’u siguruar që ato janë në përputhje me rregulloret aktuale. Nëse gjithçka shkon mirë, punimet e ndërtimit pritet të fillojnë në tremujorin e parë të 2025. Ekipi i Palmer publikoi një video tetë minutëshe, e cila ka ekzistuar prej disa vitesh, duke treguar paraqitjen e anijes dhe se si do të duket secila dhomë, ndërsa punëson aktorë të veshur me kostumin e periudhës për të portretizuar pasagjerët.

Pasagjerët në anije inkurajohen të vishen me veshje të viteve 1900, por nuk kërkohet, tha një zëdhënës. Vetë anija do të jetë 269 metra e gjatë dhe 32.2 metra e gjerë, pak më e gjerë se origjinali. Kapaciteti do të jetë 2,345 pasagjerë në nëntë kuvertë, me 835 kabina. Pothuajse gjysma e tyre do të rezervohen për pasagjerët e klasit të parë. Palmer synon të kopjojë Titanikun, por pa fundin e tij tragjik.

“Titanic II është një projekt që mund të sjellë paqe. Mund të jetë një anije paqeje midis të gjitha vendeve të botës. Miliona njerëz kanë ëndërruar të lundrojnë në të, ta shohin atë në port dhe të përjetojnë madhështinë e tij unike. Titanic do të jetë anija ku realizohen këto ëndrra”, përfundoi Palmer.