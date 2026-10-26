Pas ndërhyrjes në mushkëri, Papa Leone XIV përgatitet të vizitojë Amerikën: Një kontinent me rëndësi të veçantë në jetën time

Disa javë pas operacionit në mushkëri, Papa Leone XIV po vijon rikuperimin me rezultate të mira dhe po rikthehet gradualisht në angazhimet e tij të zakonshme. Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë njofton se gjendja e Atit të Shenjtë po përmirësohet, në përputhje me vlerësimet pozitive të mjekëve që po kujdesen për të.
Pas rikthimit në Vatikan, Papa ka nisur të marrë përsëri pjesë në veprimtaritë e tij, duke e përshtatur axhendën në koordinim të vazhdueshëm me ekipin mjekësor. Edhe pse rikuperimi mbetet përparësia kryesore, gjendja shëndetësore nuk e ka penguar të vijojë detyrat e shërbesës. Ai ka zhvilluar takime dhe ka marrë pjesë në aktivitete të rëndësishme publike, duke ruajtur njëkohësisht kohën e nevojshme për pushim.
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Kontrollet e fundit mjekësore kanë dhënë një tjetër vlerësim pozitiv për ecurinë e shërimit. Dr. Luigi Carbone ka deklaruar se ekzaminimet e kryera tregojnë një gjendje të mirë shëndetësore dhe parametra klinikë të favorshëm.
Në bazë të gjendjes së tij aktuale, si dhe të rezultateve të analizave laboratorike dhe ekzaminimeve instrumentale, mjeku ka vlerësuar se nuk ekzistojnë kundërindikacione për udhëtimin e ardhshëm apostolik të Papës në Amerikën Latine.
Vizita e Papa Leone XIV në Uruguaj, Argjentinë dhe Peru do të zhvillohet nga 6 deri më 17 nëntor 2026, sipas programit të publikuar më parë. Ati i Shenjtë po ndjek me përpikëri këshillat e mjekëve dhe masat e nevojshme për shëndetin, ndërsa mbetet i vendosur të vazhdojë misionin e tij në shërbim të Kishës.
“Jam i lumtur që po kthehem në kontinentin ku kam jetuar momente të rëndësishme të jetës sime. Është kontinenti ku kam përjetuar shumë momente të jetës sime. Uroj që ky udhëtim të jetë mundësi për t’i hapur zemrat tona ndaj njëri-tjetrit, për të forcuar bashkimin tonë si vëllezër e motra dhe për të ripërtërirë angazhimin tonë për ta shpallur Ungjillin me gëzim!”, është shprehur Ati i Shenjtë.
Për Papën, vizita përtej oqeanit shkon përtej kuadrit të një udhëtimi të zakonshëm apostolik. Ajo do t’i japë mundësinë të takohet sërish me popujt dhe Kishat vendore të një kontinenti që ka rëndësi të veçantë për jetën e tij. Gjatë qëndrimit në Uruguaj, Argjentinë dhe Peru, Leoni XIV synon të forcojë lidhjet e bashkimit me komunitetet kishtare, të nxisë besimtarët në misionin e tyre dhe t’u përcjellë popujve të këtyre vendeve një mesazh besimi, shprese dhe paqeje.